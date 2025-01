Liberoquotidiano.it - L'Inter è in finale! Travolta l'atalanta 2 a 0, Dumfries ha trafitto la Dea in rovesciata (e poi ha raddoppiato)

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'è indi Supercoppa italiana. Sconfitta l'di Gianpiero Gasperini due a zero. I nerazzurri superano la Dea grazie a una prestazione stratosferica di Denzel, autore di una doppietta. Il primo - il più bello -, quello che ha sbloccato il match lo ha segnato addirittura in. Il secondo, invece, di fuori area. Ora la squadra di Simone Inzaghi per scoprire chi sarà la sua avversaria, dovrà attendere l'altra semi, che vedrà di fronte Milan e Juventus. È l'la prima finalista della Supercoppa Italiana, grazie al successo per 2-0 sull'che vale agli uomini di Simone Inzaghi la possibilità di difendere per la terza volta un titolo che conquista inrottamente dal 2021. La doppietta dia firmare la vittoriaista, con l'a secco nonostante un gol annullato e svariate occasioni sotto porta.