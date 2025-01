Ilnapolista.it - Il guru che allena gli allenatori a gestire gli intervalli (persino Ancelotti): «Parlano troppo, e c’è troppa tensione»

A fine ottobre, Carloè stato fotografato a Valdebebas insieme a un ex avvocato nordirlandese di 46 anni e a un gufo di peluche che quest’ultimo gli aveva appena regalato. Quell’uomo si chiama Eamon Devlin e offre consulenze su un aspetto molto specifico del calcio: i discorsi motivazionali nell’intervallo. Sì, esatto: c’è uno specialista di, nel calcio.El Paìs racconta che Devlin ha studiato tutti i miglioritori per arrivare alla conclusione che durante l’intervallo quasi tutto viene fatto male:, caos e un eccesso di parole. “La conversazione dell’intervallo dura in media cinque minuti e mezzo, circa 770 parole. Chiediamo aglitori: ‘Ricordi cosa hai detto? Se non lo ricordi tu, come possono ricordarlo i giocatori?’”. Ha tra i suoi clienti anche quattro club che fanno la Champions, e comunque squadre in Inghilterra, Germania, Italia e Spagna.