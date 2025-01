Oasport.it - Flavio Cobolli in corsa per la testa di serie agli Australian Open: cosa deve fare e chi è l’avversario

Il sorteggio degli2025 avrà luogo giovedì 9 gennaio, dunque tre giorni prima dell’inizio dello Slam sul cemento di Melbourne. Sarà il ranking ATP aggiornato a lunedì 6 gennaio ada riferimento per la definizione delle teste di: i migliori 32 giocatori secondo la classifica mondiale non potranno affrontarsi tra loro nei primi turni e godranno di un teorico cammino protetto in avvio della competizione.I primi trentuno uomini sono già sicuri del proprio status, ovvero da Jannik Sinner, numero 1 del mondo, al francese Giovanni Mpetshi Perricard (numero 31 della graduatoria internazionale). I giocatori al di fuori dell’attuale top-32 non possono infatti minare questi tennisti, anche vincendo i tornei in corso di svolgimento questa settimana. Quanto accadrà tra Brisbane, Hong Kong e la United Cup, però, potrebbe condizionare la 32ma piazza.