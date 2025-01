Tvpertutti.it - Federica Panicucci, inizio 2025 amaro: Mediaset chiude il programma

Notizia bomba nel palinsesto televisivo: Mattino 4 condotto dae Roberto Poletti non tornerà in onda dopo le festività natalizie. La decisione arriva dai verticie ha lasciato i fan delsorpresi. Secondo quanto riportato da Dagospia e approfondito da DavideMaggio.it, la trasmissione è stata sospesa, con buone probabilità di una cancellazione definitiva.L'ultima puntata del talk show è andata in onda venerdì 20 dicembre 2024, segnando una pausa che, a detta degli addetti ai lavori, sembra essere più definitiva di quanto inizialmente previsto. Il, nato l'11 marzo 2024 come spin-off di Mattino 5 News (a sua volta spin-off di Mattino Cinque), si era guadagnato una discreta fetta di pubblico, con uno share medio attorno al 4%, considerato soddisfacente per gli standard di Rete 4.