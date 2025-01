Biccy.it - Dopofestival, Lucarelli non sarà la co-conduttrice: parla Conti

Leggi su Biccy.it

Per settimane sono circolate voci sulla partecipazione di Selvaggiaa Sanremo 2025, diverse testatevano di una probabile co-conduzione con Carlo, ma Gabriele Parpiglia in radio ha specificato: “La notizia sta girano, l’ha data anche Fan Page, ma io vi dico che nonuna delle co-conduttrici. Andrà a Sanremo con un altro ruolo pensato apposta per lei, ma ci“. Alla fine il mese scorso è stato Alessandro Cattelan ha confermare la presenza di Selvaggia in riviera: “Se è vero che ci? Sì spero checosì. Di recente è venuta nel mio podcast e le ho proposto di stare con me al. E devo anche dire che Carloha approvato subito la mia idea, quindi da parte nostra è tutto perfetto“., Selvaggia non è una delle conduttrici: il ruolo pensato per lei.