Dakar 2025, fatti e cifre. I record del Rally nato nel 1979 e spostatosi su quattro continenti

Quella delsarà la 47ma edizione del, di cui resta solo il “brand”. Si gareggerà per la sesta volta consecutiva in Arabia Saudita. La partenza è fissata a Bisha il 3 gennaio. Dopo un prologo, 12 tappe e terminerà, la corsa terminerà a Shubaytah il 17 gennaio. Sono 7.700 i chilometri da percorrere, di cui 5.100 cronometrati.Con oltre 800 concorrenti suddivisi in sette categorie (Auto, Moto, Camion, Challenger (T3), SSV (T4), M1000 e Classic) si vedrà di tutto. Dai veicoli M1000, prototipi a idrogeno che guardano al futuro, alla Classic, dove gareggiano mezzi iconici del passato quali Porsche 924 e la Mitsubishi Pajero. Va rimarcata l’esclusione dei Quad, ritenuti di scarso interesse.Riguardo le tre categorie principali superstiti (Auto, Moto), questi sono i primati attuali, aggiornati al 2024.