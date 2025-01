Tpi.it - Cosa aspettarsi dalla guerra in Ucraina nel 2025

Quando pensiamo aaspettarci dal mondo in questo, gli occhi di molti sono puntati sull’, dove diversi fattori lasciano pensare che quello appena iniziato potrebbe essere l’anno di uno sforzo concreto verso l’interruzione delle ostilità iniziate nel febbraio 2022.La situazione, però, è tutt’altro che scontata: per porre fine a unaserve un incrocio quanto mai delicato di diversi elementi. Serve una ragione valida per fermare le operazioni belliche per ciascuna delle diverse parti in causa, serve la disponibilità ad accettare condizioni che potrebbero richiedere sacrifici più o meno grandi da tutte le parti.Donald Trump, che si insedierà come presidente degli Stati Uniti il prossimo 20 gennaio, ha speso l’intera campagna elettorale parlando della volontà di mettere sul tavolo un accordo che ponga fine allain tempi celeri.