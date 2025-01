Controllati ‘postino’ e acquirente | due arresti sequestrati oltre 16 chili di hashish

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Operazione antidroga a Firenze: duee droga sequestrata a. Nei giorni scorsi, la Polizia e la polizia municipale di Firenze, nell’ambito delle congiunte attività predisposte per la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, hanno sequestrato, complessivamente,16die arrestato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, 2 cittadini fiorentini di 30 e 33 anni.Più in particolare, la sera del 30 dicembre scorso, gli agenti sono stati impegnati in uno specifico servizio antidroga in zona Gignoro. Nel corso dei servizi di pattugliamento congiunto, gli agenti hanno notato un giovane a bordo di uno scooterche, dopo essere entrato in un palazzo con uno zaino in spalla, con atteggiamento che ha destato sospetti, ne è uscito dopo qualche minuto, riprendendo la marcia.