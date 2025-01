Iltempo.it - Cecilia Sala, Tajani convoca l'ambasciatore dell'Iran: "Rispettare i suoi diritti"

Il governo è al lavoro per riportarea casa. "Ho dato mandato al Segretario generalea Farnesina dire l'iano a Roma. L'incontro avverrà alle ore 12. Il Governo, come dal primo giorno'arresto di, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i. Fino alla sua liberazione,e igenitori non saranno mai lasciati soli", ha annunciato, con un post su X, il ministro degli Esteri Antonio. La decisione è stata resa nota dopo che, nella giornata di oggi, sono stati diffusi aggiornamenti sulle condizionia reporter italiana nel carcereiano, dove è costretta a dormire per terra, a non indossare gli occhiali e a rimanere senza i beni di prima necessità che l'Italia le aveva inviato e che però, lei, non ha mai ricevuto.