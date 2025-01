Zon.it - Agropoli, 59enne trovata senza vita nel suo appartamento

Una tragedia ha scossonel giorno di Capodanno: una donna di 59 anni è statapriva dinella sua abitazione, situata in corso Garibaldi, nel cuore della città. Come riportato da salernonotizie.it, a fare la drammatica scoperta è stato il figlio, rientrato nel comune cilentano per trascorrere le festività.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia locale e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.Secondo le prime ricostruzioni, la causa più probabile del decesso sembra essere un malore improvviso, che non ha lasciato alla donna alcuna possibilità di salvezza.Segui ZON.IT su Google News.