Agricoltura e pesca Confeuro | Pronti a un 2025 a tutela di piccoli e medi produttori

Leggi su Ilfaroonline.it

“Ci lasciamo alle spalle un 2024 complesso e delicato per il settore primario, messo in difficoltà dalla congiuntura economica poco felice, dai conflitti militari in corso, dal cambiamento climatico e da scelte politiche poco concrete. Per questa ragione, ilsarà un anno fondamentale per lae la ripresa dellae dellaitaliane. In questo contesto,ribadisce il suo impegno costante per ladelle piccole ee imprese, cuore pulsante del nostro territorio e della nostra economia, e sottolinea una serie di priorità e obiettivi rilevanti”. Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale, la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo.“Partendo in primis dallo sviluppo del pmi agricole – prosegue Tiso – affinché abbiano accesso a risorse adeguate e strumenti innovativi per affrontare le sfide del mercato e garantire la sostenibilità economica e ambientale.