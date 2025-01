Panorama.it - Addio a Rosita Missoni

È scomparsa oggi, all’età di 94 anni,, una delle figure più iconiche della moda italiana e co-fondatrice della celebre casa di moda che porta il suo nome. Con il suo stile inconfondibile e una passione inesauribile,ha contribuito a rivoluzionare il panorama del design internazionale, lasciando un’impronta che resterà per sempre nella storia del Made in Italy.Nata il 20 novembre 1931 a Golasecca, in provincia di Varese,Jelmini trascorre la sua infanzia tra tessuti e ricami, grazie all’azienda familiare fondata dai nonni materni. Nel 1953 incontra Ottavio, con cui condivide un’innata creatività, e insieme decidono di unire le forze, fondando un piccolo laboratorio di maglieria a Gallarate.Da lì nasce una delle storie di successo più significative del design italiano.