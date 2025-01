Tg24.sky.it - Violati servizi sociali, Alemanno in carcere a Roma

L'ex sindaco di, Gianni, è da ieri sera neldi Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca deiche erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza.è stato condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per l'accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo. L'accusa è di aver violato le regole sulla misura deia cui era sottoposto. Tra le prescrizioni non rispettate c'è anche quella di avere incontrato un soggetto pregiudicato. Dagli atti emerge che Almenno nel corso del 2024 si sarebbe visto in più occasioni con l'ex avvocato Paolo Colosimo, condannato in via definitiva nel 2018 a 4 anni e sei mesi nell'ambito del procedimento nato dall'inchiesta sul caso Fastweb.