Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 13 | 10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio auguri di buon anno a tutti voi la cronaca purtroppo in apertura un uomo di 42 anni è stato ucciso nella notte di capodanno intorno alle 4 a Provaglio d’Iseo in provincia di Brescia con una coltellata al petto secondo quanto riporta il Giornale di Brescia l’uomo avrebbe cercato di entrare una festa che si stava tenendo in una palestra affittata da alcuni ragazzi del paese il 42enne in stato di alterazione a causa dell’alcol ha litigato con diverse persone è proprio durante una di queste discussioni sarebbe spuntato il coltello con cui è stato ferito a morte sul posto i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto notte di lavoro per i soccorritori del 118 durante i festeggiamenti per il nuovo anno in Italia è napoletano il bilancio di 36 feriti tra cui un bimbo di 2 anni due persone sono state raggiunte di striscio da proiettili vaganti Ma le loro condizioni destano preoccupazioni a Bari un ragazzo di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco all’addome quattro persone hanno riportato lievi ferite da petardi a Milano gli interventi dei vigili del fuoco per incendi di luci B e festeggiamenti di capodanno sono stati 882 179 in più rispetto allo scorso anno il numero maggiore di interventi in Lombardia Dove sono stati 142 5 persone morte la notte di capodanno anche in diverse regioni della Germania dopo aver fatto esplodere potenti fuochi d’artificio l’ho reso noto la polizia in un bilancio provvisorio le vittime sono un uomo di 24 anni nella renania settentrionale-vestfalia un 45enne un cinquantenne in Sassonia un ventenne vicino ad Amburgo è un uomo di cui non è stata resa nota l’età a Cremano nella regione del Brandeburgo che circonda Berlino nella stessa regione altri 3 uomini sono rimasti gravemente feriti eletto sindaco diGianni Alemanno è stato arrestato è portato nel carcereno di Rebibbia avrebbe violato gli obblighi disposti dal tribunale di sorveglianza diche ha quindi disposto d’urgenza la retta e la revoca della messa in prova ai servizi sociali Alemanno è stato condotto in carcere ieri sera intorno alle 20 la notizia è stata confermata dall’ avvocato difensore di Gianni e le mamme Edoardo albertario che tuttavia non ha voluto rilasciare dichiarazioni e decimo discorso di fine anno di Sergio Mattarella gli italiani siamo tutti chiamati ad agire rifuggendo da egoismo l’assegnazione differenza è l’invito del presidente nel suo discorso durato poco più di 16 minuti un invito la pace che grida la sorgenza citando i conflitti in Medio Oriente in Ucraina toccante anche momento in cui è ricordato l’esempio di una vita piena come quella di Sammy Basso e la piaga dei femminicidi che ha visto in Giulia Cecchetti nel caso più drammatico di quest’anno ed è tutto a voi ancora l’augurio di un buon anno buon proseguimento di ascolto rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa