Oasport.it - Riccardo Riccò: “Pogacar? Qualche dubbio mi viene. Avevo più doti di Nibali, aspetto ancora i soldi dalla Flaminia”

Un errore non si cancella, ma può rappresentare un monito. Può cambiare l’animo di una persona, renderla migliore. La vita dinon è stata di certo una passeggiata. Ha sbagliato e sofferto tanto. Da grande promessa del ciclismo, la sua carriera è stata stroncata proprio nel momento in cui sembrava in procinto di poter spiccare il volo. La positività al CERA al Tour de France 2008, un nuovo inizio, la luce in fondo al tunnel e infine il buio definitivo della squalifica a vita.Sono trascorsi ormai tre lustri da quelle vicissitudini. Ne è passata di acqua sotto i ponti, e l’emiliano oggi è un uomo diverso, in pace con se stesso, che ha trovato un equilibrio interiore. Ha avviato una attività imprenditoriale che si sta rilevando redditizia e foriera di soddisfazioni. Sa di aver commesso degli errori, non può negarlo e, soprattutto, non può tornare indietro.