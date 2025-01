Inter-news.it - Mkhitaryan, determinazione e obiettivi: un nuovo anno con l’Inter!

Vigilia di Inter-Atalanta nel primo giorno dell’. Henrikfissa conglinerazzurri del: la parola d’ordine è vincere.SAGGEZZA – AlHenriktrova la sua seconda giovinezza. Alla soglia dei trentasei anni il centrocampista armeno è una delle colonne portanti della squadra di Simone Inzaghi, che sembra davvero non riuscire mai a fare a meno di lui. Anche in Inter-Atalanta, infatti, l’allenatore nerazzurro farà affidamento al numero ventidue in mezzo al campo. Ma l’esperienza disi riflette anche al di fuori del rettangolo verde di gioco. L’armeno risulta fra i nerazzurri più saggi, equilibrati e determinati. I suoi valori, presi come esempio dai più giovani nello spogliatoi, rispecchiano la filosofia delfissa glidel: un altroricco di ambizioni– Non è un caso, allora, che Inzaghi abbia scelto proprioper rappresentarealla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta.