Quotidiano.net - I Ricchi e Poveri e la parolaccia a ‘L'anno che Verrà’: perché il microfono di Angelo era chiuso

“Buonteste di c.o”.Sotgiu deiè finito nella bufera per questa affermazione quantomeno improvvida in pieno countdown durante il Capoddi Raiuno condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria. Tutto questo a causa di un. Maildel componente maschile deinon era aperto? Un errore da parte dei tecnici? In realtà non proprio. L’esibizione die Angela sul palco dell’’chedi Raiuno era in playback. Il duo genovese non stava quindi cantando realmente. O, meglio, stavano anche cantando ma, per evitare brutte figure - il dato di fatto con il playback è innegabilmente questo: serve per fare in modo che non escano effetti inattesi durante un’esibizione, essendo tutto già preregistrato - la loro voce era registrata.