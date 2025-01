Tvplay.it - Dall’Inter alla Juve: colpo a sorpresa per Thiago Motta: Inzaghi beffato

Sia per l’Inter che per la, prima dell’inizio della Final Four della Supercoppa italiana, bisogna segnalare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.Dopo aver battuto il Monza, innescando così l’avvicendamento in panchina tra Nesta e Bocchetti, lantus ha pareggiato di nuovo. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha pareggiato domenica scorsa all’Allianz Stadium per 2-2 contro la Fiorentina dell’ex giocatore bianconero Raffaele Pdino.per(LaPresse) tvplay.itCon questo pareggio, di fatto, lantus è rimasta a nove punti dal vetta che, però, ora è occupata sia dall’Atalanta che dal Napoli. Il quarto posto dista sì soli tre punti, ma la squadra dideve assolutamente cambiare passo se vuole staccare il pass per l’edizione dell’anno prossimo della Champions League.