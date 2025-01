Tpi.it - A che ora inizia la Messa di Capodanno 2025 (1 gennaio) con Papa Francesco: orario inizio su Rai 1, Canale 5 e Tv2000

A che oraladi(1) consu Rai 1,5 eA che oraladiconin programma oggi, 1, dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 10 per ringraziare Dio per il nuovo anno, sperando che questosia davvero un anno di pace. Una Santaimportante, presieduta da, che cade in occasione della Giornata Mondiale per la Pace e della Festa di Maria Madre di Dio, che si svolgono il 1di ogni anno. Sarà possibile seguire ladiin diretta tv su Rai 1 e, ma anche su5, a partire dalle ore 10 dalla Basilica di San Pietro. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus.