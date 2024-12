Supercoppa guai per l’Inter | due top restano a casa

Leggi su Sportface.it

per Simone Inzaghi in vista di Riyad: due super titolari non prenderanno parte allaitaliana.di Simone Inzaghi ha chiuso il 2024 nel migliore dei modi, sfruttando il mezzo passo falso dell’Atalanta e facendosi bastare i secondi 45 minuti per liquidare la pratica Cagliari con un netto tre a zero: i nerazzurri si trovano ora ad una sola lunghezza dalla diarchia Bergamo-Napoli ma virtualmente davanti considerando il recupero che dovranno giocare con la Fiorentina di Palladino.L’anno solare dei nerazzurri è stato da incorniciare: gennaio 2024 ha portato in dote il primo trofeo, la Super Coppa Italia, la prima con il nuovo formato delle final four che verrà riproposto anche quest’anno nella medesima forma, battendo prima la Lazio e poi il Napoli grazie alla rete allo scadere di Lautaro Martinez.