Tpi.it - Sull’isola di Kiritimati nell’Oceano Pacifico è già cominciato il 2025

I primi a festeggiare ilsono stati gli abitanti dell’atollo di, conosciuta anche come Isola di Natale (da non confondere con il territorio australiano di Christmas Island), un territorio della Repubblica delle Kiribati,, con un fuso orario di ben 13 ore in anticipo rispetto all’Italia.Alle 11:00 ora italiana infatti nel capoluogo London della piccola isola dell’arcipelago delle Sporadi era esattamente mezzanotte e cominciava il, mentre l’australiana Sydney, autoproclamatasi “Capitale mondiale del Capodanno”, doveva attendere ancora tre ore per celebrare il nuovo anno.