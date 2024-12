Thesocialpost.it - Ruota si stacca da n tir e colpisce un auto: dramma in tangenziale, traffico in tilt

Spaventoso incidente ina Rivoli:di un tirun’, un ferito lieveUn incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato nella mattinata di martedì 31 dicembre sulladi Rivoli, tra gli svincoli IV Novembre e Corso Francia. Unatasi da un tir in transito ha attraversato la carreggiata opposta, colpendo una Fiat 500L degli ausiliari Itp, la società concessionaria che gestisce le trattestradali A55/A5 e A21.Il tir, che viaggiava in direzione sud verso Torino, ha subito il distacco della, la quale ha invaso la corsia nord, in direzione Milano-Aosta. Fortunatamente, l’coinvolta non ha subito danni tali da provocare un esitotico, e il mezzo pesante si è fermato immediatamente dopo l’accaduto.Un ferito trasportato in ospedaleL’incidente ha causato il ferimento del conducente della Fiat 500L, che è stato trasportato all’ospedale San Luigi di Orbassano in ambulanza.