Pellegrini, il Napoli continua a provarci: cosa filtra dall'entourage

Calciomercato – Ilpuò intervenire anche a centrocampo nel corso della sessione di gennaio: tra i nomi più chiacchierati in casa azzurra, c’è quello di Lorenzo, possibile partente dalla Roma.Tra poche ore avrà il via la sessione invernale di calciomercato, per cui la SSCsi candida a ruolo di protagonista. Il nome più caldo è quello di Danilo, in uscita dalla Juventus e che è stato lasciato a casa in vista della Supercoppa Italiana, considerando l’elenco dei convocati diramato da Thiago Motta per la rassegna in terra araba.Ma non solo: ilpotrebbe intervenire a centrocampo, in attesa anche di novità per quanto riguarda il possibile scambio con la Fiorentina tra Biraghi e Spinazzola. Gli azzurri sono pronti a dire addio a Folorunsho (che sta per andare proprio alla Fiorentina) ed è possibile che possa esserci un colpo nel reparto in questione.