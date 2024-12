Ilfattoquotidiano.it - Paura per Alba Parietti: in sedia a rotelle in ospedale dopo esser stata investita sulle piste da sci a Courmayeur

Momenti di grande. La conduttrice, 63 anni, èda due giovanidi, mentre si trovava in vacanza con il compagno Fabio Adami. A dare la notizia, nelle scorse ore, era stato il sito Dagospia, poi èla stessa showgirl ad aggiornare i fan sull’accaduto via Instagram: “Stavamo sciando con la pista praticamente semivuota, tra le 12 e le 14 e c’erano due ragazzini che si sono messi a fare lo slalom e, quasi volutamente, mi hanno usata come paletto, uno mi è arrivato sugli sci davanti e uno dietro”, ha raccontato. “Sono caduti, credo, tutti e due, poi sono andati giù e si sono fermati un secondo perché hanno notato die stati visti, poi sono andati via”.Subitol’incidente,trasportata al pronto soccorso: “Come sto? Non lo so ancora”, ha dichiarato la conduttrice.