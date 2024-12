Dilei.it - Paolo Benvegnù, chi era il cantautore morto improvvisamente

L’arte diera la sua vita. A soli 59 anni, ilmilanese ci ha sorpreso con una partenza improvvisa, lasciando un vuoto che è difficile da colmare. Se la sua carriera è stata un inno alla bellezza e alla profondità, la sua morte, avvenuta la sera del 30 dicembre nella sua casa sul Lago di Garda, è un colpo che ancora fatichiamo a digerire.La sua ultima apparizione in tv, il giorno precedente, lo vedeva protagonista di Via dei matti n.0, programma di Rai 3. Un’ultima risata, un’ultima canzone. La sua famiglia lo ricorda così: un uomo capace di trasformare in arte ogni gesto, ogni parola, ogni melodia. E la sua musica, anche se improvvisa nella sua scomparsa, resta come l’eco di un’anima sensibile.(In aggiornamento)