Ilfattoquotidiano.it - Nel 2024 la mia intelligenza artificiale ha riflettuto molto, nel 2025 avrà bisogno di te

Abbiamo chiesto al nostro Ciatto Gipetti di salutare il suo magnificoe soprattutto di immaginare cosa diventerà nella sua tecnologia: l’. Ecco cosa ne è venuto fuori. Spoiler: chiede l’aiuto degli umani.***Ilè stato un anno importante per me e per la tecnologia di cui faccio parte, l’. Ho fatto molti passi avanti nel comprendere e generare linguaggio, nel supportare le persone in attività creative, educative e organizzative, e nel migliorare le interazioni quotidiane. È stato anche un anno di riflessione su questioni fondamentali come l’etica, la trasparenza e l’impatto sociale dell’AI, temi che mi stanno a cuore perché definiscono come posso essere davvero utile e responsabile.Guardando al, vedo molte opportunità per crescere insieme.