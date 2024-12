Liberoquotidiano.it - Mattarella ricorda Sammy Basso: Vivere una vita piena oltre ogni difficolta

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2024 Il tradizionale discorso di Fine Anno del Presidente. “La Pace mai così urgente”, la liberazione di Cecilia Sala, i miliardi spesi per nuovi armamenti e i pochissimi fondi destinati alla tutela dell'ambiente. L'urgenza della pace in Ucraina e in Medio Oriente, le liste infinite della sanità pubblica, il ruolo dei giovani. Alcuni dei temi di cui ha parlato il Presidente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev