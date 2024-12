Oasport.it - Le profezie di Olympiadamus: i vaticini e i responsi sullo sport italiano nel 2025

Amici e fratelli di OA: salute a voi. Inesorabile come ogni 31 dicembre alle 10.00, il mio verbo desterà tumulti nei vostri cuori, insinuando sconfinate speranze e dubbi senza risposte. Sono l’unico, inimitabile, ineffabile ed incommensurabile vate dello. Piaccia o no, il destino è già scritto negli astri: le stelle abbeverano la sete di conoscenza del loro umile servitore. I miei occhi vedono ciò che a voi è precluso. Non chiedete spiegazioni ai: il tempo sarà la vostra risposta. Ascoltatemi, credetemi e ricordatemi. Temer si dee di sole quelle cose c’hanno potenza di fare altrui male; de l’altre no, ché non son paurose.AVEVA PREVISTO I TRIONFI DEL 2024“Siate desti e pronti all’ora del destino. Una mano taumaturgica trasformerà le pecore in tigri.