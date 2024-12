Inter-news.it - L’Atalanta si prepara all’Inter: uno da valutare. Due ex fuori – SM

Leggi su Inter-news.it

Tra due giorni Inter-Atalanta, prima semifinale di Supercoppa italiana. Gli orobici, primi in classifica in Serie A, puntano al colpo a Riad. Gasperini riflette sulla formazione.ULTIME – Antivigilia di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa Italiana. Domani le conferenze stampa di Inzaghi e giocatore (clicca QUI per scoprire l’orario) e Gasperini sempre con giocatore (clicca qui per saperne di più). Se in casa nerazzurra, il tecnico interista sembra già avere le idee piuttosto chiare, la Dea non è da meno. C’è un solo giocatore da, ossia Ruggeri. Per il resto la formazione, riferisce Sport Mediaset, sembrerebbe pressocché fatta e definita. In avanti, mancherà Retegui. Dunque, spazio al duo formato da Lookman e De Ketelaere, mentre sulla trequarti dovrebbe agire l’ex Milan Pasalic, che già un finale di Supercoppa l’ha decisa proprio quando vestiva la maglia rossonera.