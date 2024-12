Sport.quotidiano.net - Juve, un 2024 difficile, ma con un trofeo e la sfuriata di Allegri con Giuntoli

Bologna, 31 dicembre– Undi pareggi, tanti, record della propria storia, ma anche di une relative polemiche. Non è stato un anno solare facile per lae forse il fatto che sia finito è la miglior notizia per i tifosi bianconeri. Tra un ciclo terminato con una vittoria e uno iniziato con la pareggite, ilha rappresentato uno snodo nella storiantina che non verrà dimenticato. Daa Motta il passo è stato grande, un cambio radicale, e forse non tutti sono convinti di questa nuova filosofia calcistica e possono, oggi, sventolare l’ultimovinto da Max, anche se Thiago può subito provarci con la Supercoppa. La Coppa Italia delle polemiche Unnelè arrivato. La Coppa Italia vinta a Roma rappresenta la summa dell’smo. Giacche strappate per alcune decisioni arbitrali, lacontro Cristiano, reo di averlo sostituito per tempo senza comunicarglielo, e infine la coppa alzata al cielo, a chiusura di un ciclo, senza Scudetti, ma comunque con qualcosa da mettere in bacheca.