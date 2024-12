Ilrestodelcarlino.it - Gutierrez manca i contrattacchi. Buchegger, poca consistenza

DE CECCO 5 (2 b.s.) – Fatica a tenere gli attaccanti in ritmo, ma soprattutto a impedire loro di incagliarsi nei momenti in cui la ricezione comincia a barcollare. A questa Modena ancora priva di un’identità definita serve il Lucio ispirato di inizio stagione.5 (att. 48% su 23 con 1 err. e 4 muri sub., 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – Era stato quasi perfetto a Santo Stefano, protagonista di una prova offensiva di rara completezza. Stavolta non è andato in crisi completa ma èto di. Unico sussulto l’ace del 23-24 nel secondo set.5 (att. 22% su 18 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 40% su 20 con 2 err., 1 ace, 3 b.s.) – Indispensabile in ricezione, il che lo rende – a tratti – una croce da portare. Tra il 26 e il 30 dicembre si contano solo duetrasformati.