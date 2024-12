Quotidiano.net - Giuseppe Conte sostiene l'appello di Mattarella per la pace e critica la spesa in armi

Leggi su Quotidiano.net

"Condivido il richiamo del Presidentea un impegno per lain linea con la Costituzione, le riflessioni sulla barbarie della guerra e quelle sulla 'sconfortante' sproporzione fra l'enormeine gli investimenti contro il cambiamento climatico, a tutela dell'ambiente". Lo dichiara il presidente del M5s,. "Non posso non soffermsullo stimolo del Capo dello Stato per una riscoperta dell'impegno e della partecipazione dei cittadini alle scelte che ci riguardano tutti - aggiunge l'ex premier -. Nella disaffezione delle persone verso la partecipazione politica e il voto piantano le radici poteri economici e finanziari in mano a pochi o addirittura a singoli, interessi politici di circoletti e clientele che scelgono per tutti e tutelano i privilegi di pochi anziché i diritti di tutti.