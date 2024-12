Pianetamilan.it - Compagnoni: “Al Milan serve qualcosa di diverso, Ricci sarebbe un doppione di…”

Ilsi prepara a una nuova sfida in piena emergenza a causa dei numerosi infortuni che stanno limitando le scelte di Paulo Fonseca, soprattutto a centrocampo. Fonseca ha ribadito che il club rimarrà vigile sul mercato di gennaio per cogliere eventuali opportunità. Tra i nomi in circolazione, quello di Samuele, centrocampista del Torino, continua a essere al centro dei discorsi. A tal proposito, Maurizio, noto telecronista di Sky Sport, ha commentato così il giocatore granata: “Io credo che al di la del valore dialservadi, un giocatore di grande temperamento che sappia fare la fase difensiva perché i rossoneri sono una squadra a trazione anteriore.undi Fofana, non forte quanto Fofana. Se ilprendeperché giocando a due ne deve avere quattro allora è da, ma se deve prenderlo per giocare di fianco a Fofana allora ha bisogno di altre caratteristiche”.