Cecilia Sala ore decisive per le trattative | si aprono diversi scenari Ecco quali

Sul caso di, la reporter italiana arrestata in Iran, in queste ore diindefesse qualcosa si muove. L’Iran ha dato la parola all’Italia che la detenuta sarà trattata con condizioni dignitose. A quanto pare la giornalista ha ricevuto, grazie all’intervento della nostra ambasciata a Teheran, generi di prima necessità, ma anche sigarette e una mascherina per coprire gli occhi di notte e ovviare alle luci delle celle insistentemente accese anche col buio. Piccoli segnali cheuno spiraglio nell’oscurità di una situazione su cui le enigmatiche dichiarazioni – più che spiegazioni – rese dalle autorità di Teheran non hanno contribuito a fare chiarezza., oreper le trattiveCome noto, infatti, nelle scorse ore il dipartimento generale dei Media Esteri del ministero della Cultura e dell’orientamento islamico dell’Iran ha confermato in una nota l’arresto di«per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran».