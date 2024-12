Oasport.it - Calendario tuffi 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

La stagione deiriprenderà nel, con i Mondiali di Singapore nel ruolo di evento da circoletto rosso. Le Olimpiadi di Parigi hanno confermato il dominio della Cina in questa specialità così particolare, mentre l’Italia non è riuscita a portarsi a casa medaglie come avrebbe sperato.Il movimento tricolore potrà comunque continuare a puntare su Chiara Pellacani, vista la giovane età dell’azzurra che vorrà essere primattrice nella rassegna iridata e magari prima delle inseguitrici delle cinesi. A questo proposito, incuriosisce molto l’accoppiata con Matteo Santoro, visto quanto fatto in passato nel sincro misto. Quest’ultimo però vorrà farsi strada anche a livello individuale.Il talento non fa certo difetto al classe 2006 del Bel Paese e il lavoro per l’innalzamento dei coefficienti per essere competitivo in una disciplina così complessa si spera possa portarlo molto lontano.