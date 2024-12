It.newsner.com - Bob torna ubriaco, si fionda nel letto accanto alla moglie

Dopo una notte di eccessivo divertimento, Bob si trovò in una situazione inaspettata: davanti a San Pietro alle porte del Paradiso.Ma invece di accettare il suo destino, fece un patto perrevita. come pollo. Ne seguì un’esperienza piumosa e di deposizione di uova che non avrebbe mai immaginato.Inciampa nelBob aveva l’abitudine di godersi le serate un po’ troppo, e una notte non fece eccezione. Si mise atardi, scivolando tranquillamenteche dormiva pacificamente. A sua insaputa, la notte riservava più sorprese di quanto potesse immaginare.Al sorgere dell’alba, Bob non si svegliò nella sua familiare camera da, ma si ritrovò in piedi davanti ai maestosi Cancelli Dorati.“Sto sognando?”, si chiese ad alta voce.San Pietro, con una cartellina in mano, lo salutò calorosamente.