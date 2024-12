.com - Arsenal, tegola Saka!

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’dovrà fare a meno di Bukayoper diverse settimane. Il tecnico Mikel Arteta ha spiegato la situazione inerente alle condizioni dell’attaccante esterno dei Gunners, infortunatosi nel match contro il Crystal Palace: “Penso ci vorranno almeno due mesi, forse più. Dipenderà da come il tessuto cicatriziale inizierà a guarire e da come reagirà nelle prime settimane. E’ molto difficile da dire, speriamo di vederlo in campo a febbraio”. L’infortunio è subito apparso grave e la risonanza ha evidenziato lo strappo al bicipite femorale della coscia. L’operazione è andata a buon fine, ma per i tempi di recupero è ancora presto per fare una stima precisa. Unaper l’e per i fantallenatori che giocano alle Euroleghe. Fantacalcio.it per Adnkronos! seriea24.