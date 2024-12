Lanazione.it - Aria malata, giro di vite. Siamo a quota 48 sforamenti

Lucca, 31 dicembre 2024 – Va male, è difficile pensare che potrebbe andare peggio. Le condizioni di salute della nostrasi sono aggravate nel corso dell’anno e in queste ultime settimane in particolare. Peggio di noi forse soltanto la Pianura Padana. Nell’arco del 2024 si sono accumulati ben 48 giorni di sforamento del limite di guardia di 50 microgrammi di polveri sottili. E anche ieri è stata una giornata da bollino nero con condizioni meteo e di pressione che niente altro hanno fatto che “schiacciare“ verso il basso lo smog aumentandone la concentrazione. La combinata dei fumi da riscaldamento, delle auto e delle aziende nella nostra “conca“ lucchese – per conformazione geografica refrattal ricambio d’– è micidiale. “Purtroppo trovarsi nella morsa tra monti al nord e al sud crea un ristagno impedendo la ventilazione – conferma Michele Nucci, dirigente del settore ambiente del Comune – .