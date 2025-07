Auto contromano nella rotonda di via Mantova il Comune al lavoro per potenziare la segnaletica

Dopo il caso sollevato da Parmatoday ad inizio luglio, per la nuova rotatoria tra via Mantova e via Parigi, scoppiato in seguito alle segnalazioni di tanti automobilisti che hanno riportato il rischio di percorrerla contromano il Comune di Parma ha predisposto alcune modifiche della segnaletica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Auto contromano nella nuova rotonda di via Mantova": l'allarme di alcuni automobilisti - All'incrocio tra via Parigi e via Mantova molti automobilisti rischiano di percorrere la nuova rotatoria in contromano.

"Auto contromano nella rotatoria di via Mantova: intervenire con urgenza" - La nuova rotatoria all’incrocio tra via Mantova e via Parigi, recentemente realizzata per fluidificare il traffico nella zona nord-est della città , come segnalato dai cittadini a Parmatoday, si sta rivelando un punto critico per la viabilità cittadina.

