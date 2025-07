Quando nell’aprile 2023 l’Associazione Giocatori (NBPA) e il Board of Governors della NBA hanno firmato il nuovo accordo collettivo sul quale si regge oggi la Lega, la sensazione era che si andasse verso un territorio nuovo e inesplorato: sette lunghi anni di cervellotiche innovazioni, con un termine fissato non prima del 2029 o 2030, in base a cosa si deciderà di fare con l’opzione per terminare l’accordo. Adesso, dopo appena due stagioni e una curiosa ma prevedibile metamorfosi emotiva, tutti vogliono la testa di CJ McCollum che quell'accordo lo ha trattato come presidente della NBPA (per sua fortuna appena sostituito da Fred VanVleet). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La Free Agency ai tempi del secondo apron