parco alpi apuane meeting regionale csi netta vittoria di categoria per manfredini

Tanta pista per il Parco Alpi Apuane che conquista podi assoluti e vittorie di categoria. Al meeting regionale CSI su pista di Massa, vittoria di categoria per Enrico Manfredini (SM45) e Francesco Nardini (SM55) sui 1500 metri e secondo posto di categoria per Elisa Cosini (SF) sulla stessa distanza. Al meeting Fidal su pista di Firenze, terzo posto assoluto per Samuele Oskar Cassi sui 5000 metri e buona prova per Massimiliano Frandi sugli 800 metri. Al meeting Fidal su pista di Trento, buona prova per Francesco Da Vià sui 1500 metri con il tempo di 4’01’’24; mentre al meeting internazionale "Città di Nembro", nella bergamasca, record personale per Lorenzo Brunier sui 3000 metri in pista con il tempo di 8’07’’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

