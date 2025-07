Trionfo per la Polisportiva Contesse di Messina | 12 medaglie ai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica

Una trasferta da incorniciare per la Polisportiva Contesse di Messina, che torna dai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica con uno straordinario bottino di 12 medaglie: 5 ori, 1 argento e 6 bronzi, a conferma del valore e della crescita costante della squadra messinese nel panorama nazionale. A brillare in modo particolare sono stati Pietro Cicero, incoronato campione italiano nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trionfo per la Polisportiva Contesse di Messina: 12 medaglie ai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica

In questa notizia si parla di: polisportiva - contesse - messina - medaglie

ATLETICA – 10 medaglie per la Polisportiva Contesse ai Paralimpici. Record italiano per Caldarera; Trionfo per la Polisportiva Contesse di Messina: 12 medaglie ai campionati italiani assoluti di atletica para.

Trionfo per la Polisportiva Contesse di Messina: 12 medaglie ai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica - A brillare in modo particolare sono stati Pietro Cicero, incoronato campione italiano nel salto in alto, e Umberto Marin, che ha conquistato l’oro nel salto triplo ... Da gazzettadelsud.it