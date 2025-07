Lookman – Inter la storia è già finita | la colpa è di un ex nerazzurro

Per l’Inter sono arrivate subito delle brutte notizie per la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. Dopo la finale di Champions League persa nettamente per 5-0 contro il PSG, di fatto, l’Inter ha dovuto affrontare l’avvicendamento in panchina tra Simone Inzaghi (andato all’Al Hilal) e Cristian Chivu. Quest’ultimo, dunque, ha guidato i nerazzurri al Mondiale per Club che, però, non è andato così bene. (Ansa Foto) tvplay.it L’Inter, infatti, è stata eliminata a sorpresa dagli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Lookman – Inter, la storia è già finita: la colpa è di un ex nerazzurro

In questa notizia si parla di: inter - lookman - storia - colpa

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund ? L’Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell’attaccante del Manchester United, infatti, c’è anche il Napoli, alla ricerca di un altro centravanti che Vai su Facebook

Lookman – Inter, la storia è già finita: la colpa è di un ex nerazzurro; Giaccherini: Giocai 55 partite con Conte alla Juve, poi per colpa di Sarri a Napoli...; Ennesima batosta per Hamilton: tutta colpa della Ferrari.

Ademola Lookman, l’Inter non è sola: c’è anche l’Atletico Madrid - L'Inter può già contare sul sì del diretto interessato che ha espresso chiaramente la volontà di lasciare Bergamo ... Secondo msn.com

Atalanta sotto, Gasperini toglie ancora Retegui. Out anche Lookman, ma ... - Gian Piero Gasperini lo ha fatto di nuovo: toglie le due punte Ademola Lookman e Mateo Retegui con l`Atalanta sotto nel punteggio, la reazione dei due alla sostituzione. Lo riporta calciomercato.com