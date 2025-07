Darren Cahill | Sinner è stato super nel metabolizzare il ko di Parigi e presentarsi a Wimbledon subito al massimo

Jannik Sinner si sta godendo un breve periodo di meritate, anzi meritatissime per quanto visto a Wimbledon, vacanze in giro per il mondo. Il trionfo di domenica scorsa all’ All England Club ha confermato come l’altoatesino sia il numero 1 del mondo e che, soprattutto, abbia saputo mettersi alle spalle la bruciante sconfitta del Roland Garros. Quei match point non sfruttati contro Carlos Alcaraz sulla terra rossa parigina potevano avere un peso indicibile nella sua mente. Un macigno non facile da spostare o con il quale convivere. Senza mezzi termini. Come ha fatto, quindi, il 4-volte vincitore di un titolo del Grande Slam a raggiungere questo traguardo? Lo ha raccontato Darren Cahill, coach dell’azzurro: “Non abbiamo parlato della finale del Roland Garros nelle 24 ore successive alla partita perchĂ© il suo modo di giocare, l’atteggiamento che ha avuto in campo, l’impegno che ha messo, sono stati impeccabili. 🔗 Leggi su Oasport.it

