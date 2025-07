Cosmoprof North America ( CPNA ) rimane ancora una volta l’epicentro dell’innovazione e delle tendenze nel mondo del beauty. L’edizione di Las Vegas, tenutasi dal 15 al 17 Luglio, ha svelato tante novità di avanguardia, di packaging sostenibili e di tecnologie che reinventano il mondo del consumatore. Un evento imperdibile per i professionisti del settore ma anche per acquirenti e appassionati, offrendo una panoramica completa su ciò che sta plasmando il futuro del mercato del beauty. Cos’è Cosmoprof North America? Un hub essenziale. Cosmoprof aree, edizione Miami CPNA è un hub strategico per l’industria della bellezza in Nord America e non solo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosmoprof North America: novità beauty da Las Vegas