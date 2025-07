Scuola appello dei grafologi | Serve anche il Grafologo dell’Età Evolutiva nell’equipe scolastica

“Nessuno deve più sfruttare la grafologia. È tempo che venga riconosciuta la figura del Grafologo dell’Età Evolutiva all’interno delle scuole, come previsto dall’OMS sin dal 1948”. A lanciare l’appello è Carmensita Furlano, referente per la Calabria del Cesiog – Centro Studi Italiano per l’Orientamento Grafologico, intervenendo pubblicamente in merito al disegno di legge presentato dal senatore Mario Occhiuto, che mira a introdurre in modo strutturale la figura dello psicologo scolastico nel sistema nazionale di istruzione. Pur definendo l’iniziativa parlamentare “lodevole”, Furlano evidenzia come l’equipe scolastica debba essere più completa, e denuncia la scarsa conoscenza – anche da parte delle istituzioni – di una figura professionale con radici antiche, “nata nel 1600 e scoperta in Italia da due medici italiani”, ma ancora oggi non adeguatamente valorizzata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Scuola, appello dei grafologi: “Serve anche il Grafologo dell’Età Evolutiva nell’equipe scolastica”

