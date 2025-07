Napoli raggiunto l’accordo con l’entourage di Milinkovic-Savic Pedullà

Vanja Milinkovic-Savic e il Napoli sempre piĂą vicini. Gli azzurri hanno raggiunto un accordo con l’entourage del portiere del Torino, che diventerebbe il nuovo vice di Alex Meret. Milinkovic-Savic vicino al Napoli, raggiunto l’accordo con l’entourage. Secondo quanto riportato da Alfredo PedullĂ sul suo sito: Sabato scorso si è riaperta una pratica quando nessuno ci pensava o ne parlava piĂą. Aggiungiamo: in serata sono stati raggiunti gli accordi tra l’entourage del portiere e il club di De Laurentiis. Adesso bisogna aspettare che si consumino i tempi tecnici delle operazioni che il Napoli sta chiudendo, poi ci sarĂ l’ultimo affondo per regalare un nuovo portiere a Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, raggiunto l’accordo con l’entourage di Milinkovic-Savic (PedullĂ )

Colpo Napoli, proposto lo scambio: incontro con l’entourage - Il Napoli pensa ad un affare da concretizzare all’inizio della prossima sessione estiva di calciomercato: possibile scambio in vista La sfida che può valere lo Scudetto tra Napoli e Cagliari si giocherà tra poco più di 48 ore.

Manfredi un sindaco “scienziato”: sfilata del Napoli ad uso e consumo delle telecamere e del suo entourage - NAPOLI, 27 MAGGIO 2025 – Manca ancora qualche ora alla partenza ufficiale della sfilata dei bus scoperti per celebrare il quarto Scudetto del Napoli, ma in città è già scoppiata la polemica sull’organizzazione dell’evento.

Leao riflette sul futuro, il Napoli si inserisce: primi contatti con l’entourage - Leao riflette sul futuro, il Napoli si inserisce: primi contatti con l’entourage Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e tra le piste … L'articolo Leao riflette sul futuro, il Napoli si inserisce: primi contatti con l’entourage proviene da ForzAzzurri.

Lorenzo Lucca al Napoli Accordo raggiunto tra il club di De Laurentiis e l'Udinese: l'attaccante classe 2000 si trasferisce alla corte di Antonio Conte in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

Beukema-Napoli, fumata bianca sempre più vicina: si sta lavorando incessantemente in queste ore. La distanza tra Bologna e Napoli è ulteriormente ridotta nella giornata di oggi. Beukema si avvicina ad essere il terzo acquisto del Napoli: l'accordo economic

Sportitalia – Napoli, accordo raggiunto per Milinkovic-Savic; Napoli, accordo con Ndoye: cosa manca con il Bologna; Fabrizio Romano – ” Juve, fatta per il nuovo attaccante! ” In passato anche il Napoli era sulle sue tracce.

Napoli, raggiunto l’accordo con l’entourage di Milinkovic-Savic (Pedullà) - Gli azzurri hanno raggiunto un accordo con l'entourage del portiere del Torino. ilnapolista.it scrive

CorSport - Il Napoli ha un'intesa con l'entourage di Miretti: la richiesta della Juventus - Il Napoli sta lavorando per costruire un centrocampo ottimale per il suo tecnico Antonio Conte. Lo riporta ilbianconero.com