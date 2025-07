Massa Lubrense precipita da 6 metri di altezza mentre monta climatizzatore | morto 58enne

Precipita per 6 metri e si schianta al suolo mentre monta un climatizzatore. Un operaio di 58 anni, originario di Meta di Sorrento, è morto nel pomeriggio di ieri a Massa Lubrense, in provincia di Napoli.  Secondo le prime informazioni fornite . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Massa Lubrense, precipita da 6 metri di altezza mentre monta climatizzatore: morto 58enne

In questa notizia si parla di: massa - lubrense - precipita - metri

Cordoglio del sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi per la scomparsa del sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli - Manfredi: “Cordoglio per la scomparsa del sindaco Balducelli, esempio di dedizione e amore per il territorio”.

Abusivismo a Massa Lubrense: ecco cosa ha scoperta la forestale - I carabinieri del nucleo forestale di Castellammare di Stabia hanno eseguito un controllo a Massa Lubrense, in localitĂ Monticchio, dove erano in corso lavori di sbancamento con la realizzazione di un tracciato.

Muore a 68 anni Lorenzo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense - Cordoglio unanime da parte del mondo della politica per la morte di Lorendo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense morto ieri mattina all'etĂ di 68 anni.

Scivola e precipita per 6 metri, morto un operaio di 58 anni a Massa Lubrense; Precipita mentre monta un condizionatore: morto operaio di 58 anni; Morto operaio a Sant'Agata sui due Golfi, cade dalla scala mentre è a lavoro: la strage non si ferma.

Scivola e precipita per 6 metri, morto un operaio di 58 anni a Massa Lubrense - Ennesimo incidente sul lavoro in Campania: un operaio di 58 anni, che stava installando un impianto di climatizzazione, è morto dopo essere precipitato ... fanpage.it scrive

Cade da 6 metri d’altezza, morto operaio a Massa Lubrense - Ieri, un operaio di 58 anni, mentre installava un impianto di climatizzazione in via Pontone a Massa Lubrense, ha perso l'equilibrio ed è caduto ... Scrive msn.com