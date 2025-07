Saranno Popolesco – Fornacelle e Bagnolo – Strada Mulino le semifinali dell’edizione 2025 del Torneo dei Rioni di Montemurlo. E’ quanto emerso dai playoff, terminati proprio nelle scorse ore. La copertina delle ultime due partite disputate in ordine cronologico è indubbiamente per il Rione Fornacelle, che tre giorni fa ha annichilito il Rione Oste Centro: uno scatenato Scardilli (autore di una tripletta) ed un acuto di Giandonati hanno griffato il 4-0 conclusivo che ha permesso al Fornacelle di staccare il pass per la semifinale. E stasera alle 21:30, il gruppo affronterà sempre al Nelli di Oste i campioni in carica del Rione Popolesco, qualificati di diritto al penultimo atto dopo aver chiuso al primo posto la prima fase del torneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rivalità in campo. Tempo di semifinali