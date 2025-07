Assicurazione scuola | tutela per docenti e studenti strutturale dal 2025 26

È ufficiale: l’assicurazione per il personale docente e gli studenti diventa una misura stabile e permanente. L’emendamento approvato la rende strutturale a partire dall’anno scolastico 20252026, garantendo continuità dopo le fasi di sperimentazione. L’approvazione dell’emendamento sull’assicurazione a scuola: da misura sperimentale a strutturale La Commissione VII del Senato ha approvato l’emendamento governativo che stabilisce l’estensione . Assicurazione scuola: tutela per docenti e studenti strutturale dal 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Assicurazione Inail strutturale per personale scolastico e studenti e laboratori sulla sicurezza a scuola: le proposte della Ministra Calderone - Durante un incontro tenutosi a Palazzo Chigi con i rappresentanti sindacali, la Ministra del Lavoro Marina Calderone ha confermato l’intenzione del governo di rendere permanente l’assicurazione Inail per il personale scolastico, sia docente che non docente, estendendola anche a tutti gli studenti.

Assicurazione INAIL docenti, ATA e studenti, il Governo stanzia 40 milioni di euro per renderla strutturale: copertura completa per incidenti, viaggi d’istruzione e tragitti casa-istituto - Un gesso che cade, una caviglia che si storce durante l’ora di educazione fisica, una caduta sulle scale tra una lezione e l’altra.

Assicurazione contro infortuni e rimborsi sanitari per docenti e ATA dal 2026, Valditara: “Basta discriminazioni, al lavoro per rendere tutto strutturale” - "Se io andando a scuola mi rompo una gamba oppure sulle scale mi slogo un piede, non vedo per quale motivo debba essere discriminato rispetto ad altri lavoratori".

Assicurazione per studenti e personale scolastico: per cosa si sarà assicurati? - A partire dall’anno scolastico 2025/26, come riferito ieri in un nostro articolo, la copertura assicurativa Inail diventa una misura strutturale per il sistema scolastico italiano. Si legge su orizzontescuola.it

